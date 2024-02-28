Эксперта по кибербезопасности вынуждают стать хакером и ограбить банк. Гонконгский триллер со звездой «Ип Мана» и впечатляющими цифровыми эффектами.



Один из лучших сотрудников компании, которая поддерживает информационную безопасность крупного банка, обходит внутреннюю защиту системы и выводит большую сумму денег на сторонний счет. Он совершает киберпреступление, потому что его дочь, малышка Бао, тяжело больна и ей нужны деньги на лечение. Однако тот, кто заказал ограбление, нарушает уговор. Мощная кибератака накрывает весь Гонконг, выводя из строя точки Wi-Fi и банкоматы. Дочь героя похищают, а его жене начинают угрожать. Ввязавшемуся в рискованную авантюру хакеру предстоит бороться за семью, скрываясь от полиции и ведя опасные переговоры с главой преступной группировки.



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