Кибератака (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эксперта по кибербезопасности вынуждают стать хакером и ограбить банк. Гонконгский триллер со звездой «Ип Мана» и впечатляющими цифровыми эффектами.
Один из лучших сотрудников компании, которая поддерживает информационную безопасность крупного банка, обходит внутреннюю защиту системы и выводит большую сумму денег на сторонний счет. Он совершает киберпреступление, потому что его дочь, малышка Бао, тяжело больна и ей нужны деньги на лечение. Однако тот, кто заказал ограбление, нарушает уговор. Мощная кибератака накрывает весь Гонконг, выводя из строя точки Wi-Fi и банкоматы. Дочь героя похищают, а его жене начинают угрожать. Ввязавшемуся в рискованную авантюру хакеру предстоит бороться за семью, скрываясь от полиции и ведя опасные переговоры с главой преступной группировки.
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Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дэнни
Вон
- Актёр
Аарон
Квок
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- ГЛАктёр
Гордон
Лам
- ПТАктёр
Патрик
Там
- ЗКАктёр
Зено
Ку
- ЭКАктёр
Энди
Квон
- МЛАктриса
Меган
Лай
- МНАктёр
Майкл
Нин
- ДБАктёр
Джулиус
Брайан Сисводжо
- ЧПСценарист
Чин
Поу-Сой
- ЧППродюсер
Чин
Поу-Сой
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова