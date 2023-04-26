6.52022, L'orafo
Ужасы, Триллер83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Не Дыши: Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Троица воров пытается ограбить семью ювелира, но попадает в смертельную ловушку — жестокий итальянский триллер с элементами черной комедии. Давние друзья и криминальные партнеры Стефано, Арианна и Роберто получают наводку на одинокий дом в пригороде, где пожилой ювелир Антонио хранит целое состояние. Хозяева дома кажутся абсолютно безобидными, и трио грабителей отправляется на новое дело. Им с легкостью удается связать Антонио и его жену Джованну и проникнуть в потайную комнату с драгоценностями. Однако очень скоро преступники понимают, что стали жертвой извращенных фантазий хозяев и идеальное преступление может стать для них последним.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДПАктёр
Джузеппе
Памбьери
- ТБАктриса
Таня
Бамбачи
- ДВАктёр
Джанлука
Ваннуччи
- СКАктриса
Стефания
Казини
- МЧАктёр
Майк
Чимини
- АПАктёр
Андреа
Порти
- СФАктёр
Стефано
Френьи
- МСАктёр
Маттео
Сильвестри
- АКАктёр
Антонио
Кортезе
- ВКАктёр
Валентина
Карбоне
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров