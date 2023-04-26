Не Дыши: Игра на выживание
Wink
Фильмы
Не Дыши: Игра на выживание
6.52022, L'orafo
Ужасы, Триллер83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Не Дыши: Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Троица воров пытается ограбить семью ювелира, но попадает в смертельную ловушку — жестокий итальянский триллер с элементами черной комедии. Давние друзья и криминальные партнеры Стефано, Арианна и Роберто получают наводку на одинокий дом в пригороде, где пожилой ювелир Антонио хранит целое состояние. Хозяева дома кажутся абсолютно безобидными, и трио грабителей отправляется на новое дело. Им с легкостью удается связать Антонио и его жену Джованну и проникнуть в потайную комнату с драгоценностями. Однако очень скоро преступники понимают, что стали жертвой извращенных фантазий хозяев и идеальное преступление может стать для них последним.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не Дыши: Игра на выживание»