Не Дыши: Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн

Троица воров пытается ограбить семью ювелира, но попадает в смертельную ловушку — жестокий итальянский триллер с элементами черной комедии. Давние друзья и криминальные партнеры Стефано, Арианна и Роберто получают наводку на одинокий дом в пригороде, где пожилой ювелир Антонио хранит целое состояние. Хозяева дома кажутся абсолютно безобидными, и трио грабителей отправляется на новое дело. Им с легкостью удается связать Антонио и его жену Джованну и проникнуть в потайную комнату с драгоценностями. Однако очень скоро преступники понимают, что стали жертвой извращенных фантазий хозяев и идеальное преступление может стать для них последним.

