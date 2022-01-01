Охотник за головами (фильм, 2022) смотреть онлайн

Криминальный боевик о бывшем копе, который переквалифицировался в охотника за головами, но его очередная цель оказывается куда сложнее, чем он рассчитывал. Мэл Купер когда-то работал в полиции, но инцидент с сыном сенатора лишил его должности. Теперь он зарабатывает на жизнь, выслеживая людей, нарушивших условия освобождения из тюрьмы. Однажды Мэлу поручают найти Джейка Гордона — преступника, который должен давать показания в суде против видного криминального босса. Купер без труда выходит на мелкого бандита, однако уговорить его сотрудничать не так просто: он передумал появляться на слушании, а еще раздобыл большую сумму наличными. Но когда на жизнь Гордона совершают покушение, а Купер встает на его защиту, оба понимают, что им нужно объединить усилия. Какова роль Гордона на самом деле и что предпримет Купер, вы узнаете, когда будете смотреть «Охотник за головами» 2023 года — фильм доступен онлайн на Wink.



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