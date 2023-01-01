Биография

Шэйн Пол МакГи — американский актер. Родился в Лос-Анджелесе 26 ноября 1993 года. Во время обучения в старшей школе выбрал актерское направление. Занимался вокалом, пел в школьном хоре. Сначала поступил в Калифорнийский государственный университет в Нортридже, однако спустя год перевелся в Университет Южной Калифорнии — там он изучал актерское мастерство. Окончательно выпустился из института в 2016 году. В 2014 году Шэйн Пол МакГи принял участие в нескольких сериях проекта «Мыслить как преступник». Появился в сериале «Бунтарка» 2017 года и в комедии «Чего хотят мужчины» 2018 года. Одна из самых рейтинговых картин — это нашумевший фильм «После», в котором Шэйн сыграл Лэндона. В 2020 году участвовал во второй части «После», в комедии «Последняя смена», в драматическом мини-сериале «Учитель». В сериале «Покерфейс» 2023 года исполнил роль Остина. В фильмографии актера также есть такие проекты, как «Бесстыжие», «Гений» и «Священная ложь».