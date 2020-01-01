После. Глава 2
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После. Глава 2
9.12020, After We Collided
Мелодрамы, Драмы100 мин18+

После. Глава 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тесса и Хардин пытаются разобраться в своих сложных отношениях в гораздо более откровенном сиквеле романтической драмы «После» по книгам Анны Тодд. Узнав о предательстве Хардина, Тесса пытается сосредоточиться на своей работе в издательстве, куда она устроилась стажеркой. Сам Хардин погружается в депрессию, пытаясь вернуть любовь девушки, которую обманул. У них еще остались чувства друг к другу, и встреча в отеле снова разжигает их страсть. Но Тревор, новый коллега Тессы, сеет сомнение в душе героини и вызывает ревность Хардина. Глава 2» онлайн

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Информация

Страна
США
Качество
4K, Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После. Глава 2»

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