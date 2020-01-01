После. Глава 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Тесса и Хардин пытаются разобраться в своих сложных отношениях в гораздо более откровенном сиквеле романтической драмы «После» по книгам Анны Тодд. Узнав о предательстве Хардина, Тесса пытается сосредо�точиться на своей работе в издательстве, куда она устроилась стажеркой. Сам Хардин погружается в депрессию, пытаясь вернуть любовь девушки, которую обманул. У них еще остались чувства друг к другу, и встреча в отеле снова разжигает их страсть. Но Тревор, новый коллега Тессы, сеет сомнение в душе героини и вызывает ревность Хардина. Глава 2» онлайн
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- Актриса
Джозефин
Лэнгфорд
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- ДСАктёр
Дилан
Спроус
- ЛЛАктриса
Луиза
Ломбард
- Актёр
Шэйн
Пол МакГи
- ККАктриса
Кэндис
Кинг
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- СЛАктёр
Сэмюэл
Ларсен
- КУАктриса
Карима
Уэстбрук
- РЭАктёр
Роб
Эстес
- АТСценарист
Анна
Тодд
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ММХудожница
Мэган
МакЛафлин