После. Глава 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тесса и Хардин пытаются разобраться в своих сложных отношениях в гораздо более откровенном сиквеле романтической драмы «После» по книгам Анны Тодд. Узнав о предательстве Хардина, Тесса пытается сосредо�точиться на своей работе в издательстве, куда она устроилась стажеркой. Сам Хардин погружается в депрессию, пытаясь вернуть любовь девушки, которую обманул. У них еще остались чувства друг к другу, и встреча в отеле снова разжигает их страсть. Но Тревор, новый коллега Тессы, сеет сомнение в душе героини и вызывает ревность Хардина. Глава 2» онлайн



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