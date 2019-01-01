После (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «После» — мелодрама о запретной любви и страсти, которая переворачивает представление о жизни. Начало популярной франшизы от сценариста драмеди «Мистер Черч».



Тесса Янг — студентка-первокурсница с безупречной репутацией и амбициозными планами на будущее. На вечер�инке в общежитии девушка знакомится с Хардином Скоттом: скромница и бунтарь — они словно из разных миров, которым не суждено было пересечься. Однако Тессу как магнитом тянет к этому хулигану, и теперь ее отношения с Ноем, отличником и славным парнем, оказываются под угрозой. Вскоре Тессе предстоит пережить опыт, который поставит под сомнение все, что она знала о любви, верности и главное — о себе.



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