После (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм «После» — мелодрама о запретной любви и страсти, которая переворачивает представление о жизни. Начало популярной франшизы от сценариста драмеди «Мистер Черч».
Тесса Янг — студентка-первокурсница с безупречной репутацией и амбициозными планами на будущее. На вечер�инке в общежитии девушка знакомится с Хардином Скоттом: скромница и бунтарь — они словно из разных миров, которым не суждено было пересечься. Однако Тессу как магнитом тянет к этому хулигану, и теперь ее отношения с Ноем, отличником и славным парнем, оказываются под угрозой. Вскоре Тессе предстоит пережить опыт, который поставит под сомнение все, что она знала о любви, верности и главное — о себе.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дженни
Гейдж
- Актриса
Джозефин
Лэнгфорд
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- Актриса
Хадиджа
Ред Тандер
- Актёр
Дилан
Арнольд
- Актёр
Шэйн
Пол МакГи
- СЛАктёр
Сэмюэл
Ларсен
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- ПМАктриса
Пиа
Миа
- СТАктёр
Свен
Теммел
- СМСценарист
Сьюзэн
МакМартин
- Сценарист
Дженни
Гейдж
- ВБПродюсер
Вэссэл
Бенфорд
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- АСОператор
Адам
Сильвер