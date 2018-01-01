Биография

Дилан Арнольд — американский актер и продюсер. Родился в Сиэтле 11 февраля 1994 года. Обучался в Иддиллуайлдской Академии искусств, где изучал актерское мастерство. Успешно закончив обучение, продолжил образование актера в Университете Северной Каролины. Кинокарьера Дилана Арнольда стартовала с музыкальной короткометражки Rockstars: The Pete Weaver Experience, в которой он исполнил главную роль. После успешного дебюта снимался в картинах «Нэшвилл», «Одна квадратная миля», «Семь минут», «Пустые слова», «Детка», «После. Глава 2», «Хэллоуин убивает», «Оппенгеймер». Также был продюсером короткометражной драмы Sweet Nothing. Всего в фильмографии актера более 30 работ.