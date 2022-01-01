Квартира 404 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Корейский триллер о молодом человеке, который приходит в себя в соседской квартире рядом с окровавленным трупом. Последние пять лет Чхану безуспешно пытается сдать экзамен, чтобы устроиться в полицию. У родителей парня кончается терпение, и в этом году у него последний шанс добиться своего. Он берет у друга деньги в долг, чтобы оплатить пошлину, но тот взамен просит Чхану с ним выпить, и молодой человек соглашается. На следующий день он просыпается в соседской квартире, а рядом с ним в луже крови лежит труп незнакомца — по всей видимости, бойфренда женщины, которая тут живет. Чхану не помнит, что произошло вчера, и не знает точно, причастен ли он к смерти мужчины, ведь раньше его очень раздражали постоянные ссоры за стеной. Сможет ли Чхану выпутаться, расскажет триллер «Комната 404» — фильм 2022 года уже доступен на Wink.



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