Квартира 404 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Корейский триллер о молодом человеке, который приходит в себя в соседской квартире рядом с окровавленным трупом. Последние пять лет Чхану безуспешно пытается сдать экзамен, чтобы устроиться в полицию. У родителей парня кончается терпение, и в этом году у него последний шанс добиться своего. Он берет у друга деньги в долг, чтобы оплатить пошлину, но тот взамен просит Чхану с ним выпить, и молодой человек соглашается. На следующий день он просыпается в соседской квартире, а рядом с ним в луже крови лежит труп незнакомца — по всей видимости, бойфренда женщины, которая тут живет. Чхану не помнит, что произошло вчера, и не знает точно, причастен ли он к смерти мужчины, ведь раньше его очень раздражали постоянные ссоры за стеной. Сможет ли Чхану выпутаться, расскажет триллер «Комната 404» — фильм 2022 года уже доступен на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Триллеры
Рейтинг
- ЁДРежиссёр
Ём
Джи-хо
- ОДАктёр
О
Дон-мин
- ЧХАктриса
Чхве
Хи-джин
- ЛДАктёр
Ли
Джон-хён
- КДАктёр
Ким
Дэ-хан
- КСАктриса
Ким
Сон-хва
- ЁДАктёр
Ё
Джун-хван
- ЛХАктёр
Ли
Хан-ви
- ЁДСценарист
Ём
Джи-хо
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КДКомпозитор
Ку
Джа-ван