Пушистая фортуна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Семейная комедия о собаке, которая начала линять деньгами и изменила жизнь своих хозяев. Близнецы Зои и Дакс совсем не похожи друг на друга. Сестра усердно учится и мечтает поступить в Гарвард, когда вырастет, а брат больше всего на свете любит играть со световым мечом. Родители не уделяют им слишком много внимания, больше беспокоясь о денежных вопросах. Как вдруг проблемы с деньгами начинают решаться магическим образом — в разных уголках дома члены семьи обнаруживают банкноты. Зои и Дакс первыми замечают, что купюрами линяет их любимый пес Наззлс, и радостно пользуются его чудесными свойствами. Но радость длится недолго — налоговый инспектор, живущий по соседству, похищает собаку. Зои и Дакс отправляются на поиски пропавшего Наззлса. Следите за их приключениями с комедией «Пушистая фортуна» — фильм 2023 года на Wink доступен онлайн.

