Пушистая фортуна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная комедия о собаке, которая начала линять деньгами и изменила жизнь своих хозяев. Близнецы Зои и Дакс совсем не похожи друг на друга. Сестра усердно учится и мечтает поступить в Гарвард, когда вырастет, а брат больше всего на свете любит играть со световым мечом. Родители не уделяют им слишком много внимания, больше беспокоясь о денежных вопросах. Как вдруг проблемы с деньгами начинают решаться магическим образом — в разных уголках дома члены семьи обнаруживают банкноты. Зои и Дакс первыми замечают, что купюрами линяет их любимый пес Наззлс, и радостно пользуются его чудесными свойствами. Но радость длится недолго — налоговый инспектор, живущий по соседству, похищает собаку. Зои и Дакс отправляются на поиски пропавшего Наззлса. Следите за их приключениями с комедией «Пушистая фортуна» — фильм 2023 года на Wink доступен онлайн.
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джастин
Уорд
- ШХАктёр
Шэйн
Хартлайн
- МБАктёр
Мэйсон
Бломберг
- МААктёр
Мо
Аллен
- ЖДАктриса
Жужу
Джорни Бренер
- ЗЛАктёр
Зейн
Лэмпри
- МУАктёр
Мэйсон
Уэллс
- ДМАктриса
Донна
Морган
- ШУАктёр
Шон
Уэйлен
- ПДАктриса
Пола
Джей Паркер
- ДУСценарист
Джастин
Уорд
- КБПродюсер
Кейси
Бонд
- БУПродюсер
Брэд
Уилсон
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- УБОператор
Уилл
Бэррэтт
- СДКомпозитор
Стив
Дорфф