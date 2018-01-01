Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Пушистая фортуна»

Режиссёры

Джастин Уорд

Justin Ward
Режиссёр

Актёры

Шэйн Хартлайн

Shane Hartline
АктёрDoug Taylor
Мэйсон Бломберг

Mason Blomberg
АктёрDax Taylor
Мо Аллен

Mo Allen
АктёрEmily Taylor
Жужу Джорни Бренер

Juju Journey Brener
АктрисаZoey Taylor
Зейн Лэмпри

Zane Lamprey
АктёрSheriff Miller
Мэйсон Уэллс

Mason Wells
АктёрOdom Kearst
Донна Морган

Donna Morgan
АктрисаAunt Didi
Шон Уэйлен

Sean Whalen
АктёрUncle Fred
Пола Джей Паркер

Paula Jai Parker
АктрисаJune

Сценаристы

Джастин Уорд

Justin Ward
Сценарист

Продюсеры

Кейси Бонд

Casey Bond
Продюсер
Брэд Уилсон

Brad Wilson
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Тимофей Звягольский

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Виталия Корниенко

Актриса дубляжа

Операторы

Уилл Бэррэтт

Will Barratt
Оператор

Композиторы

Стив Дорфф

Steve Dorff
Композитор