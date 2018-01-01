Лохматый детектив (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Год назад Питер и его папа потеряли любимую маму и жену. С тех пор всё идёт наперекосяк. Некогда процветающее детективное агентство перестало приносить доход, и Коннор закрыл офис.
К счастью, находчивому мальчугану приходит в голову отличная идея. Почему бы вновь не открыть офис прямо в пустующем гараже? Вместе с подругой Мэдисон, псом Джексоном и попугаем Пибоди Питер успешно рекламирует домашнее детективное агентство, и скоро у них появляется первый клиент. Очаровательная Кэтрин Уортингтон ищет помощи в деле завещания своей тёти. Её богатый дядя, буквально владеющий городом, обманом изменил последнюю волю старушки, и агентство Коннора — последняя надежда Кэтрин на справедливость. Магнат Уортингтон — опасный противник, но герои не собираются сдаваться.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дэнни
Бедэй
- Актёр
Джон
Ловиц
- СХАктриса
Селеста
Ходж
- ЭМАктёр
Эдди
Миллс
- НГАктёр
Нил
Генис
- СЭАктриса
Села
Этвуд
- ДПАктёр
Дэвид
Прайс
- ЛДАктриса
Лекси
Джованьоли
- РМАктёр
Рик
Мус
- ДТАктёр
Джим
Таварэ
- КБАктёр
Кристиан
Брунетти
- ДПСценарист
Дональд
Пол Пемрик
- ДППродюсер
Дональд
Пол Пемрик
- ЭСПродюсер
Элизабет
Сноудерли
- ЛДПродюсер
Лекси
Джованьоли
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ТКМонтажёр
Тэйн
Кларк