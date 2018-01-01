Лохматый детектив (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Год назад Питер и его папа потеряли любимую маму и жену. С тех пор всё идёт наперекосяк. Некогда процветающее детективное агентство перестало приносить доход, и Коннор закрыл офис.



К счастью, находчивому мальчугану приходит в голову отличная идея. Почему бы вновь не открыть офис прямо в пустующем гараже? Вместе с подругой Мэдисон, псом Джексоном и попугаем Пибоди Питер успешно рекламирует домашнее детективное агентство, и скоро у них появляется первый клиент. Очаровательная Кэтрин Уортингтон ищет помощи в деле завещания своей тёти. Её богатый дядя, буквально владеющий городом, обманом изменил последнюю волю старушки, и агентство Коннора — последняя надежда Кэтрин на справедливость. Магнат Уортингтон — опасный противник, но герои не собираются сдаваться.



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