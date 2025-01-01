Ганди молчал по субботам
Ганди молчал по субботам

Фильм Ганди молчал по субботам

2025, Ганди молчал по субботам
Драма, Мелодрама16+
О фильме

В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей Мот приводит домой бездомную женщину.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

