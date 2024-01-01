Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Российский комедийный сериал с Павлом Деревянко и Антоном Богдановым — «Как Деревянко Ломоносова играл», смотреть который можно прямо сейчас на Wink, рассказывает об актере, отправившемся на Север за вдохновением для своей новой роли.
В первом сезоне известный артист Павел Деревянко из-за творческого кризиса решает взять перерыв от съемок в новом фильме Клима Шипенко о жизни Михаила Ломоносова. Он отправляется на родину ученого, в Архангельскую область, где случайно знакомится с простым местным жителем по имени Егор и останавливается у него в доме. Пытаясь погрузиться в образ для новой роли, Павел сталкивается с нелепыми и забавными ситуациями: он тонет в болоте, встречается с диким кабаном, оказывается за бортом катера и даже помогает принять роды у коровы.
Оформляйте подписку на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить отечественную комедию «Как Деревянко Ломоносова играл» — сериал, 1 сезон которого доступен онлайн уже сейчас, ждет вас на Wink!
Рейтинг
- РКРежиссёр
Раиля
Каримова
- Актёр
Павел
Деревянко
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Варвара
Володина
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- АБАктёр
Алексей
Батанин
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- Актёр
Клим
Шипенко
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- АЛСценарист
Александра
Лушина
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- СЦМонтажёр
Сергей
Цапенков
- АПОператор
Антон
Пай