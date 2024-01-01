Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Российский комедийный сериал с Павлом Деревянко и Антоном Богдановым — «Как Деревянко Ломоносова играл», смотреть который можно прямо сейчас на Wink, рассказывает об актере, отправившемся на Север за вдохновением для своей новой роли.



В первом сезоне известный артист Павел Деревянко из-за творческого кризиса решает взять перерыв от съемок в новом фильме Клима Шипенко о жизни Михаила Ломоносова. Он отправляется на родину ученого, в Архангельскую область, где случайно знакомится с простым местным жителем по имени Егор и останавливается у него в доме. Пытаясь погрузиться в образ для новой роли, Павел сталкивается с нелепыми и забавными ситуациями: он тонет в болоте, встречается с диким кабаном, оказывается за бортом катера и даже помогает принять роды у коровы.



