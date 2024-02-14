9.02024, Как Деревянко Ломоносова играл. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Как Деревянко Ломоносова играл
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Актер Павел Деревянко (Павел Деревянко) снимается в фильме про Ломоносова. Но его настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат (Артем Волобуев) решает построить предвыборную кампанию с помощью звезды.
Рейтинг
- РКРежиссёр
Раиля
Каримова
- Актёр
Павел
Деревянко
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Варвара
Володина
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- АБАктёр
Алексей
Батанин
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- Актёр
Клим
Шипенко
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- АЛСценарист
Александра
Лушина
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- СЦМонтажёр
Сергей
Цапенков
- АПОператор
Антон
Пай