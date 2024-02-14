Как Деревянко Ломоносова играл (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Актер Павел Деревянко (Павел Деревянко) снимается в фильме про Ломоносова. Но его настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат (Артем Волобуев) решает построить предвыборную кампанию с помощью звезды.

