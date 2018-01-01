Wink
Санкционер
Актёры и съёмочная группа сериала «Санкционер»

Актёры и съёмочная группа сериала «Санкционер»

Режиссёры

Артем Захарьян

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Нагиев

Актёр
Любовь Толкалина

Актриса
Борис Дергачев

Актёр
Аглая Тарасова

Актриса
Марат Башаров

Актёр
Александр Ильин

Актёр
Анна Уколова

Актриса
Николай Шрайбер

Актёр
Дарья Алыпова

Актриса
Игорь Царегородцев

Актёр
Андрей Балыков

Актёр
Владимир Золотилов

Актёр
Zivert

Актриса
Владислав Ходосевич

Актёр
Максим Иванов

Актёр

Сценаристы

Жора Крыжовников

Сценарист
Артем Захарьян

Сценарист
Олег Курочкин

Сценарист
Никита Никитин

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Пачулия

Продюсер
Роман Хромов

Продюсер
Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Федотов

Продюсер
Екатерина Рыжая

Продюсер
Жора Крыжовников

Продюсер
Олег Курочкин

Продюсер
Екатерина Семененко

Продюсер

Художники

Денис Бауэр

Художник
Маша Шеко

Художница
Ирина Полежаева

Художница

Монтажёры

Валерий Гусев

Монтажёр
Алексей Слепов

Монтажёр

Операторы

Всеволод Ледовский

Оператор