Санкционер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал «Санкционер», 1 сезон, содержит 17 эпизодов. Эти серии закладывают весь конфликт, персонажей, местечковый колорит и характер Василия Баранова, его семьи и провинциального Семиболотска.



Василий Баранов теряет все: бизнес, активы, статус — из-за введенных санкций. Он возвращается в Семиболотск, город, где вырос, но который давно оставил позади. Он пытается понять, отчего родня ведет себя холодно — думает, что дело только в потере денег. Постепенно выясняется, что семья и местное сообщество не просто обижены, но имеют свои ожидания, претензии и обиды. Василию предстоит не просто заново поднять свое материальное положение, но и заработать доверие, утвердиться в глазах тех, кого он оставил.



«Санкционер», 1 сезон, можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Это проект, который может понравиться тем, кто любит сериалы, где есть и комедия, и драма, и вопросы, которые не решаются легко.

