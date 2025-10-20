Санкционер (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 20.10.2025
Сезоны и серии
- 16+20октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 1
- 16+20октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 2
- 16+20октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 3
- 16+21октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 4
- 16+21октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 5
- 16+22октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 6
- 16+22октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 7
- 16+23октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 8
- 16+23октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 9
- 16+27октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 10
- 16+27октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 11
- 16+28октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 12
- 16+28октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 13
- 16+29октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 14
- 16+29октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 15
- 16+30октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 16
- 16+30октября
Санкционер
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Сериал «Санкционер», 1 сезон, содержит 17 эпизодов. Эти серии закладывают весь конфликт, персонажей, местечковый колорит и характер Василия Баранова, его семьи и провинциального Семиболотска.
Василий Баранов теряет все: бизнес, активы, статус — из-за введенных санкций. Он возвращается в Семиболотск, город, где вырос, но который давно оставил позади. Он пытается понять, отчего родня ведет себя холодно — думает, что дело только в потере денег. Постепенно выясняется, что семья и местное сообщество не просто обижены, но имеют свои ожидания, претензии и обиды. Василию предстоит не просто заново поднять свое материальное положение, но и заработать доверие, утвердиться в глазах тех, кого он оставил.
«Санкционер», 1 сезон, можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Это проект, который может понравиться тем, кто любит сериалы, где есть и комедия, и драма, и вопросы, которые не решаются легко.