Беги
Актёры и съёмочная группа фильма «Беги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Беги»

Режиссёры

Роман Артемьев

Режиссёр

Актёры

Никита Кологривый

АктёрСаша
Максим Костромыкин

Актёр
Дана Мацюнскайте

АктрисаВика
Валентина Мазунина

Актриса
Даниил Спиваковский

Актёр
Михаил Пореченков

АктёрЧернов

Сценаристы

Роман Артемьев

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Клепацкий

Продюсер
Владимир Тюлин

Продюсер
Георгий Шабанов

Продюсер

Художники

Анастасия Номоконова

Художница

Композиторы

Сергей Сидоров

Композитор