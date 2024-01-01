Арлан. Решающий раунд (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чтобы накопить денег на сложную операцию для умирающего брата, талантливый боксер решает драться в подпольных боях. Фильм «Арлан. Решающий раунд» — захватывающая спортивная драма из Казахстана с участием Никиты Кологривого.



Молодой боксер Арлан мечтает об олимпийской славе. Он раз за разом побеждает на ринге, и тренер видит в парне большой потенциал. Однако Арлан узнает, что его маленький брат Мансур смертельно болен. Помочь ему может только операция, стоящая баснословных денег. Чтобы быстро достать нужную сумму, Арлан погружается в жестокий мир боев без правил, где ему предстоит столкнуться с бывшим чемпионом Никитой Адаем, известным своим невыносимым характером и животной жестокостью на ринге.



Наблюдать за их противостоянием позволит драма «Арлан. Решающий раунд» (2024).



