Одиннадцать молчаливых мужчин
Актёры и съёмочная группа фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Режиссёры

Алексей Пиманов

Режиссёр
Екатерина Побединская

Режиссёр

Актёры

Макар Запорожский

АктёрВсеволод Бобров
Алёна Коломина

АктрисаЭбби
Павел Крайнов

АктёрВадим Синявский
Евгения Лапова

АктрисаВиктория Стрелкова
Павел Трубинер

АктёрМихаил Якушин
Софья Шуткина

АктрисаСаша
Андрей Чернышов

АктёрПеппер
Максим Заусалин

АктёрДжейкоб
Роман Курцын

АктёрХомич
Глеб Гервассиев

АктёрТомми Лоутон

Сценаристы

Олег Пресняков

Сценарист
Владимир Пресняков

Сценарист

Продюсеры

Алексей Пиманов

Продюсер
Дмитрий Савинский

Продюсер
Светлана Безган

Продюсер
Виктор Дробыш

Продюсер

Художники

Алла Киреева

Художница
Татьяна Убейволк

Художница

Монтажёры

Карина Маврина

Монтажёр
Марина Зимина

Монтажёр

Операторы

Максим Шинкоренко

Оператор

Композиторы

Олег Воляндо

Композитор