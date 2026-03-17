Операция «Цербер»
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СМЕРШ 4
Операция «Цербер»

СМЕРШ 4, 2 сезон

9.12026, Операция «Цербер» 4 серии
Военный16+

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Лавров и Семёнов пытаются предотвратить использование биологического оружия на Белорусском фронте. «СМЕРШ 4. Операция “Цербер”» — второй сезон сериала «СМЕРШ 4», выполненный в виде четырехсерийной новеллы.

Чтобы спастись от наступления советских войск, немецкое командование решается на отчаянный шаг. Враг планирует задействовать биологическое оружие, которое способно унести жизни многих людей, в том числе гражданских. Двум капитанам — Лаврову и Семёнову — придется мобилизовать весь опыт, чутье и аналитические способности, чтобы предотвратить трагедию и приблизить победу.

Справятся ли разведчики с разоблачением вражеской агентурной сети? Смотреть «СМЕРШ 4. Операция “Цербер”» онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»