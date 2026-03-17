Сезоны и серии
О сериале
Лавров и Семёнов пытаются предотвратить использование биологического оружия на Белорусском фронте. «СМЕРШ 4. Операция “Цербер”» — второй сезон сериала «СМЕРШ 4», выполненный в виде четырехсерийной новеллы.
Чтобы спастись от наступления советских войск, немецкое командование решается на отчаянный шаг. Враг планирует задействовать биологическое оружие, которое способно унести жизни многих людей, в том числе гражданских. Двум капитанам — Лаврову и Семёнову — придется мобилизовать весь опыт, чутье и аналитические способности, чтобы предотвратить трагедию и приблизить победу.
Справятся ли разведчики с разоблачением вражеской агентурной сети? Смотреть «СМЕРШ 4. Операция “Цербер”» онлайн можно на Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов