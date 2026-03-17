Лавров и Семёнов пытаются предотвратить использование биологического оружия на Белорусском фронте. «СМЕРШ 4. Операция “Цербер”» — второй сезон сериала «СМЕРШ 4», выполненный в виде четырехсерийной новеллы.



Чтобы спастись от наступления советских войск, немецкое командование решается на отчаянный шаг. Враг планирует задействовать биологическое оружие, которое способно унести жизни многих людей, в том числе гражданских. Двум капитанам — Лаврову и Семёнову — придется мобилизовать весь опыт, чутье и аналитические способности, чтобы предотвратить трагедию и приблизить победу.



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