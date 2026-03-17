Операция «Цербер». Часть 4
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СМЕРШ 4
Операция «Цербер»
Операция «Цербер». Часть 4
9.12026, Операция «Цербер». Часть 4
Военный16+
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СМЕРШ 4, 2 сезон, 4 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Аглая возвращается в Белоруссию с готовой вакциной и сразу испытывает ее на зараженном солдате. Но происходит трагедия: парень умирает. Антидот не сработал — разработку придется начинать заново, а ситуация накаляется. Между тем японский доктор Араки, работающий на фашистов, пытается принудить к сотрудничеству профессора Чижова, отца Аглаи. А Лавров и Семёнов наконец выходят на немецкого офицера Бириха — того, кто отвечает за биологическое оружие.

Успеют ли герои остановить вирус и расколоть фашиста до того, как зараза охватит весь Белорусский фронт? Приглашаем развязку захватывающей военной драмы «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“» (4 серия) смотреть онлайн на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»