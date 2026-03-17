WinkСериалыСМЕРШ 4Операция «Цербер»Операция «Цербер». Часть 4
9.12026, Операция «Цербер». Часть 4
Военный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
СМЕРШ 4, 2 сезон, 4 серия
Сезоны и серии
О сериале
Аглая возвращается в Белоруссию с готовой вакциной и сразу испытывает ее на зараженном солдате. Но происходит трагедия: парень умирает. Антидот не сработал — разработку придется начинать заново, а ситуация накаляется. Между тем японский доктор Араки, работающий на фашистов, пытается принудить к сотрудничеству профессора Чижова, отца Аглаи. А Лавров и Семёнов наконец выходят на немецкого офицера Бириха — того, кто отвечает за биологическое оружие.
Успеют ли герои остановить вирус и расколоть фашиста до того, как зараза охватит весь Белорусский фронт? Приглашаем развязку захватывающей военной драмы «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“» (4 серия) смотреть онлайн на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов