Аглая возвращается в Белоруссию с готовой вакциной и сразу испытывает ее на зараженном солдате. Но происходит трагедия: парень умирает. Антидот не сработал — разработку придется начинать заново, а ситуация накаляется. Между тем японский доктор Араки, работающий на фашистов, пытается принудить к сотрудничеству профессора Чижова, отца Аглаи. А Лавров и Семёнов наконец выходят на немецкого офицера Бириха — того, кто отвечает за биологическое оружие.



Успеют ли герои остановить вирус и расколоть фашиста до того, как зараза охватит весь Белорусский фронт? Приглашаем развязку захватывающей военной драмы «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“» (4 серия) смотреть онлайн на видеосервисе Wink!

