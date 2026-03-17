С помощью неожиданного союзника Семёнов и Лавров сбегают из плена — и уводят с собой русских детей, которых фашисты готовили в диверсанты. Но судьба вновь испытывает напарников: пути героев расходятся. Константин попадает в немецкий госпиталь, а Павел неожиданно сталкивается с давней знакомой, которую не предполагал встретить. В это время Аглая Чижова прилетает в Москву: используя разработки своего отца, она пытается приготовить вакцину против неизвестного вируса.



Смогут ли напарники СМЕРШа вновь объединиться? Удастся ли Аглае спасти солдат на Белорусском фронте? Вы узнаете это в остросюжетном сериале «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“». 3 серия онлайн в хорошем качестве доступна на сервисе Wink!

