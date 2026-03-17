Сериал «СМЕРШ 4. Москва 1944» — военная драма, в которой показана скрытая, но крайне опасная сторона войны — борьба разведок и контрразведки в решающие годы Великой Отечественной.



История переносит зрителя в Москву, где сохраняется опасное наследие начала войны. В 1941 году важнейшие объекты столицы были заминированы на случай возможного захвата, но из-за отсутствия схем и гибели многих исполнителей часть этих взрывных устройств так и осталась неучтенной. Немецкая разведка узнает об этом и решает использовать ситуацию: в советский тыл забрасываются агенты, задача которых — устроить серию взрывов в центре Москвы и спровоцировать хаос, в том числе с участием военнопленных. Противостоять этой угрозе предстоит сотрудникам СМЕРШа Лаврову и Семёнову. Им нужно не только вычислить диверсантов, но и предотвратить катастрофу в условиях, где любая ошибка может привести к массовым разрушениям.



Решающую роль сыграют скорость реакции, стратегическое мышление и готовность рисковать жизнью ради спасения тысяч людей. Смотреть сериал «СМЕРШ 4. Москва 1944» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink. Дата выхода — 9 апреля!

