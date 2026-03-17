Сезоны и серии
О сериале
Сериал «СМЕРШ 4. Москва 1944» — военная драма, в которой показана скрытая, но крайне опасная сторона войны — борьба разведок и контрразведки в решающие годы Великой Отечественной.
История переносит зрителя в Москву, где сохраняется опасное наследие начала войны. В 1941 году важнейшие объекты столицы были заминированы на случай возможного захвата, но из-за отсутствия схем и гибели многих исполнителей часть этих взрывных устройств так и осталась неучтенной. Немецкая разведка узнает об этом и решает использовать ситуацию: в советский тыл забрасываются агенты, задача которых — устроить серию взрывов в центре Москвы и спровоцировать хаос, в том числе с участием военнопленных. Противостоять этой угрозе предстоит сотрудникам СМЕРШа Лаврову и Семёнову. Им нужно не только вычислить диверсантов, но и предотвратить катастрофу в условиях, где любая ошибка может привести к массовым разрушениям.
Решающую роль сыграют скорость реакции, стратегическое мышление и готовность рисковать жизнью ради спасения тысяч людей. Смотреть сериал «СМЕРШ 4. Москва 1944» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink. Дата выхода — 9 апреля!
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов