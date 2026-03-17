Москва 1944. Часть 4
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СМЕРШ 4
Москва 1944
Москва 1944. Часть 4
9.12026, Москва 1944. Часть 4
Военный16+
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СМЕРШ 4, 1 сезон, 4 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Марика Вернер понимает, что ее собственный отец — часть диверсионной сети. Но сказать правду Лаврову и Семёнову значит поставить под удар все… и всех. Похищенная Маркусом Шульцем, она оказывается в ловушке и узнает о смертоносном плане: скоро взорвут здание Национального комитета «Свободная Германия». В отчаянном рывке к свободе Марика сталкивается с новым предательством: отец останавливает ее побег, а бывший муж безжалостно выбрасывает из машины — прямо под колеса авто Лаврова.

Судьба Марики висит на волоске. А время до диверсии истекает. Развязка — в новом сезоне военной драмы «СМЕРШ 4. Москва 1944». 4 серия онлайн доступна в высоком качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»