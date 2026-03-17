WinkСериалыСМЕРШ 4Москва 1944Москва 1944. Часть 4
9.12026, Москва 1944. Часть 4
Военный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
СМЕРШ 4, 1 сезон, 4 серия
Сезоны и серии
О сериале
Марика Вернер понимает, что ее собственный отец — часть диверсионной сети. Но сказать правду Лаврову и Семёнову значит поставить под удар все… и всех. Похищенная Маркусом Шульцем, она оказывается в ловушке и узнает о смертоносном плане: скоро взорвут здание Национального комитета «Свободная Германия». В отчаянном рывке к свободе Марика сталкивается с новым предательством: отец останавливает ее побег, а бывший муж безжалостно выбрасывает из машины — прямо под колеса авто Лаврова.
Судьба Марики висит на волоске. А время до диверсии истекает. Развязка — в новом сезоне военной драмы «СМЕРШ 4. Москва 1944». 4 серия онлайн доступна в высоком качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов