WinkСериалыСМЕРШ 4Москва 1944Москва 1944. Часть 1
9.12026, Москва 1944. Часть 1
Военный16+
СМЕРШ 4, 1 сезон, 1 серия
Сезоны и серии
О сериале
Москва, 1944 год. Сотрудники СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семёнов должны обеспечить безопасность генерала — у него на руках секретные схемы заминированных объектов: по приказу Сталина в начале войны ключевые объекты столицы оснастили взрывчаткой на случай вторжения фашистов. Немецкое командование узнает о документах и забрасывает в тыл диверсантов: те убивают генерала, похищают схемы и готовятся взорвать центр Москвы. Теперь только Лавров и Семёнов могут вычислить врагов и предотвратить катастрофу.
Удастся ли это напарникам? Узнаете в новой новелле о советской контрразведке «СМЕРШ 4. Москва 1944». 1 серия онлайн уже доступна в отличном качестве на сервисе Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Павел
Харланчук
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НТАктёр
Никита
Тезов
- МЛАктёр
Михаил
Лукашов
- НААктёр
Николай
Алипа
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- АДАктриса
Ася
Домская
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- ДКАктёр
Джунсуке
Киносита
- АСАктёр
Алексей
Савченко
- Актёр
Денис
Константинов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- НГАктёр
Николай
Герман
- СКАктёр
Сергей
Куликов
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- АКСценарист
Артемий
Королев
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- БЯПродюсер
Борис
Яновский
- ВФПродюсер
Владимир
Филимонов
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- БАХудожница
Бэлла
Амаглобели
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов