Москва 1944. Часть 1
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СМЕРШ 4
Москва 1944
Москва 1944. Часть 1
9.12026, Москва 1944. Часть 1
Военный16+

СМЕРШ 4, 1 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Москва, 1944 год. Сотрудники СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семёнов должны обеспечить безопасность генерала — у него на руках секретные схемы заминированных объектов: по приказу Сталина в начале войны ключевые объекты столицы оснастили взрывчаткой на случай вторжения фашистов. Немецкое командование узнает о документах и забрасывает в тыл диверсантов: те убивают генерала, похищают схемы и готовятся взорвать центр Москвы. Теперь только Лавров и Семёнов могут вычислить врагов и предотвратить катастрофу.

Удастся ли это напарникам? Узнаете в новой новелле о советской контрразведке «СМЕРШ 4. Москва 1944». 1 серия онлайн уже доступна в отличном качестве на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»