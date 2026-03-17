Москва, 1944 год. Сотрудники СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семёнов должны обеспечить безопасность генерала — у него на руках секретные схемы заминированных объектов: по приказу Сталина в начале войны ключевые объекты столицы оснастили взрывчаткой на случай вторжения фашистов. Немецкое командование узнает о документах и забрасывает в тыл диверсантов: те убивают генерала, похищают схемы и готовятся взорвать центр Москвы. Теперь только Лавров и Семёнов могут вычислить врагов и предотвратить катастрофу.



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