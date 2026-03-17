Семёнов и Лавров выясняют, что смерть генерала была не случайной — его отравили. Они начинают расследование и выходят на Марику Вернер, редактора издательства Национального комитета «Свободная Германия». Немка категорически отрицает свою вину, но улики говорят обратное. Слежка приводит к еще одному открытию: Марика связана с вражеским агентом Маркусом Шульцем.



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