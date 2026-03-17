Москва 1944. Часть 2
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Сериалы
СМЕРШ 4
Москва 1944
Москва 1944. Часть 2
9.12026, Москва 1944. Часть 2
Военный16+
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СМЕРШ 4, 1 сезон, 2 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Семёнов и Лавров выясняют, что смерть генерала была не случайной — его отравили. Они начинают расследование и выходят на Марику Вернер, редактора издательства Национального комитета «Свободная Германия». Немка категорически отрицает свою вину, но улики говорят обратное. Слежка приводит к еще одному открытию: Марика связана с вражеским агентом Маркусом Шульцем.

Кто она — жертва обстоятельств или коварная шпионка? Какую роль играет Шульц в этой опасной игре? Не пропустите новый сезон остросюжетной военной драмы «СМЕРШ 4. Москва 1944». Смотреть онлайн 2 серию новеллы можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»