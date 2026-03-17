Марику Вернер просят опознать тело ее бывшего мужа — Маркуса Шульца. Женщина без колебаний подтверждает: диверсант мертв. Однако Семёнов не верит ни единому ее слову. А Константин Лавров, напротив, поддается чувствам — но ночь, проведенная с Марикой, заканчивается шокирующей находкой в ее доме. Теперь даже он не может игнорировать правду: что‑то здесь не так.



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