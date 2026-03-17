Москва 1944. Часть 3
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СМЕРШ 4
Москва 1944
Москва 1944. Часть 3
9.12026, Москва 1944. Часть 3
Военный16+
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СМЕРШ 4, 1 сезон, 3 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

Марику Вернер просят опознать тело ее бывшего мужа — Маркуса Шульца. Женщина без колебаний подтверждает: диверсант мертв. Однако Семёнов не верит ни единому ее слову. А Константин Лавров, напротив, поддается чувствам — но ночь, проведенная с Марикой, заканчивается шокирующей находкой в ее доме. Теперь даже он не может игнорировать правду: что‑то здесь не так.

Что это — двойная игра или ловушка? И кто на самом деле такая фрау Вернер? Узнаете, если продолжите смотреть «СМЕРШ 4. Москва 1944». 3 серия онлайн в хорошем качестве уже ждет вас на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»