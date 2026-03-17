Операция «Цербер». Часть 1
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СМЕРШ 4
Операция «Цербер»
Операция «Цербер». Часть 1
9.12026, Операция «Цербер». Часть 1
Военный16+

СМЕРШ 4, 2 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

СССР готовится к стратегической операции по освобождению Белорусского фронта — но враг наносит ответный удар. Совместно с японскими учеными немцы создают неизвестное оружие и перевозят его в окрестности Бреста. Капитанам СМЕРШа Павлу Семёнову и Константину Лаврову поручают опасное задание: отправиться в Белоруссию и выяснить, что перевозят фашисты. По прибытии герои обнаруживают деревню, зараженную неизвестным вирусом, — он стремительно распространяется и уже поразил ближайший советский гарнизон.

Что стоит за эпидемией? Связана ли она с таинственным оружием? Узнаете в напряженном военном боевике «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“». Смотреть онлайн 1 серию новеллы вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»