СССР готовится к стратегической операции по освобождению Белорусского фронта — но враг наносит ответный удар. Совместно с японскими учеными немцы создают неизвестное оружие и перевозят его в окрестности Бреста. Капитанам СМЕРШа Павлу Семёнову и Константину Лаврову поручают опасное задание: отправиться в Белоруссию и выяснить, что перевозят фашисты. По прибытии герои обнаруживают деревню, зараженную неизвестным вирусом, — он стремительно распространяется и уже поразил ближайший советский гарнизон.



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