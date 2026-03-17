Операция «Цербер». Часть 2
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СМЕРШ 4
Операция «Цербер»
Операция «Цербер». Часть 2
9.12026, Операция «Цербер». Часть 2
Военный16+
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СМЕРШ 4, 2 сезон, 2 серия

Сезоны и серии

Москва 1944Операция «Цербер»

О сериале

На Белорусский фронт для изучения неизвестного вируса отправляют биолога и лейтенанта Аглаю Чижову — дочь профессора Чижова, пропавшего в начале войны. В гарнизоне девушка сталкивается с пренебрежением командиров‑мужчин и вопиющим игнорированием санитарных норм. Тем временем Ермаков посылает Семёнова и Лаврова в зону боевых действий — но разведчики попадают в плен к фашистам.

Сумеет ли Аглая навести порядок и сдержать распространение заразы? Что ждет Лаврова и Семёнова во вражеском плену? Спешите смотреть онлайн «СМЕРШ 4. Операция „Цербер“»: 2 серия в хорошем качестве ждет вас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 4»