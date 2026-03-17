На Белорусский фронт для изучения неизвестного вируса отправляют биолога и лейтенанта Аглаю Чижову — дочь профессора Чижова, пропавшего в начале войны. В гарнизоне девушка сталкивается с пренебрежением командиров‑мужчин и вопиющим игнорированием санитарных норм. Тем временем Ермаков посылает Семёнова и Лаврова в зону боевых действий — но разведчики попадают в плен к фашистам.



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