Шершни
Wink
Сериалы
Шершни
8.42021, Yellowjackets 3 сезона
Ужасы, Драмы18+
Кристина Риччи и Джульетт Льюис в психологическом триллере о выживании школьниц в лесу
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Шершни (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Школьницы остаются одни в лесу после авиакатастрофы. Мрачный триллер о выживании в духе «Повелителя мух» и «Остаться в живых».

Конец 90-х годов. Женская футбольная команда под названием «Шершни» отправляется на соревнования в Сиэтл. Однако их самолет разбивается неподалеку от канадской провинции Онтарио. В результате аварии большинство девушек выживают, но помощнику тренера Бену Скотту приходится ампутировать ногу из-за полученных травм. Спасательные службы не торопятся посылать своих людей на помощь, поэтому подростки принимают отчаянные меры, чтобы выжить. Спустя двадцать пять лет четыре повзрослевшие девушки получают странные открытки с угрозами раскрыть страшные секреты, которые они долгое время скрывали.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шершни»

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