8.42021, Yellowjackets
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Шершни (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
- 18+52 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 2
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 9
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 10
О сериале
История о выживании любой ценой с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и звездой сериала «Сладкая горечь» Эллой Пернелл. Женская команда по футболу терпит крушение на самолете в дикой местности. Выжившие постепенно разбиваются на жестокие кланы, для которых нет никаких моральных рамок.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДМРежиссёр
Дипа
Мехта
- Актриса
Мелани
Лински
- ТСАктриса
Тони
Сайпресс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- СХАктриса
Сэмми
Ханратти
- СКАктёр
Стивен
Крюгер
- УКАктёр
Уоррен
Коул
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- БНСценарист
Барт
Никерсон
- РМСценарист
Рич
Монахэн
- БНПродюсер
Барт
Никерсон
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- КММонтажёр
Киндра
Марра
- Оператор
Тревор
Форрест
- ФДОператор
Франсуа
Дажене
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен