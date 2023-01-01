Шершни (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Тайны прошлого могут внезапно изменить будущее: продолжение захватывающего хоррора «Шершни». Смотрите 2 сезон сериала «Шершни» онлайн с подпиской Amediateka на Wink!
Второй сезон в�озвращает зрителя в заснеженный канадский лес в 1996 году, где старшеклассницы продолжают бороться за выживание после авиакатастрофы. Жизнь в суровых условиях не проходит бесследно: после гибели Джеки Шона начинает терять рассудок. Между тем Лотти становится новым лидером группы, которая вновь столкнется с паранормальными явлениями посреди заснеженного леса. Трэвису предстоит справиться с исчезновением младшего брата, а Тай — встретиться лицом к лицу со своими демонами.
Как повернется судьба героев в новых эпизодах этой драмы? Продолжайте смотреть «Шершни» — 2 сезон сериала доступен в подписке Amediateka на видеопортале Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДМРежиссёр
Дипа
Мехта
- Актриса
Мелани
Лински
- ТСАктриса
Тони
Сайпресс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- СХАктриса
Сэмми
Ханратти
- СКАктёр
Стивен
Крюгер
- УКАктёр
�Уоррен
Коул
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- БНСценарист
Барт
Никерсон
- РМСценарист
Рич
Монахэн
- БНПродюсер
Барт
Никерсон
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- КММонтажёр
Киндра
Марра
- Оператор
Тревор
Форрест
- ФДОператор
Франсуа
Дажене
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен