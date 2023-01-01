Шершни. Сезон 2
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Шершни
2-й сезон

Шершни (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.42021, Yellowjackets 9 серий
Ужасы, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Тайны прошлого могут внезапно изменить будущее: продолжение захватывающего хоррора «Шершни». Смотрите 2 сезон сериала «Шершни» онлайн с подпиской Amediateka на Wink!

Второй сезон возвращает зрителя в заснеженный канадский лес в 1996 году, где старшеклассницы продолжают бороться за выживание после авиакатастрофы. Жизнь в суровых условиях не проходит бесследно: после гибели Джеки Шона начинает терять рассудок. Между тем Лотти становится новым лидером группы, которая вновь столкнется с паранормальными явлениями посреди заснеженного леса. Трэвису предстоит справиться с исчезновением младшего брата, а Тай — встретиться лицом к лицу со своими демонами.

Как повернется судьба героев в новых эпизодах этой драмы? Продолжайте смотреть «Шершни» — 2 сезон сериала доступен в подписке Amediateka на видеопортале Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шершни»

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