Шершни (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

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Тайны прошлого могут внезапно изменить будущее: продолжение захватывающего хоррора «Шершни». Смотрите 2 сезон сериала «Шершни» онлайн с подпиской Amediateka на Wink!



Второй сезон в�озвращает зрителя в заснеженный канадский лес в 1996 году, где старшеклассницы продолжают бороться за выживание после авиакатастрофы. Жизнь в суровых условиях не проходит бесследно: после гибели Джеки Шона начинает терять рассудок. Между тем Лотти становится новым лидером группы, которая вновь столкнется с паранормальными явлениями посреди заснеженного леса. Трэвису предстоит справиться с исчезновением младшего брата, а Тай — встретиться лицом к лицу со своими демонами.



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