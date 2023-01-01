Шершни (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

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Девятнадцать месяцев в лесу: психологическая драма о давних секретах «Шершни» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на видеосервисе Wink.



1 сезон возвращает группу повзрослевших старшеклассниц-футболисток в далекое прошлое. Авиакатастрофа во время полета из Нью-Джерси в Сиэтл забросила их на север Онтарио без еды, воды и опеки взрослых. Подруги Тара, Кесси, Молли и Лиа всеми силами борются за выживание, и при этом каждая преследует потаенные цели. Школьницы сталкиваются с рядом испытаний в дикой природе, но им все же удается выбраться. Кажется, все позади — но спустя двадцать пять лет одна из них решит напомнить остальным, какие тайны все они похоронили в зимних лесах...



Что на самом деле произошло после катастрофы и какой ценой школьницы сумели выжить? Пробирающий до мурашек сериал «Шершни», 1 сезон, смотреть онлайн вы можете в подписке Amediateka на Wink.



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