Шершни (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 1
- 18+55 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Шершни
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Девятнадцать месяцев в лесу: психологическая драма о давних секретах «Шершни» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на видеосервисе Wink.
1 сезон возвращает группу повзрослевших старшеклассниц-футболисток в далекое прошлое. Авиакатастрофа во время полета из Нью-Джерси в Сиэтл забросила их на север Онтарио без еды, воды и опеки взрослых. Подруги Тара, Кесси, Молли и Лиа всеми силами борются за выживание, и при этом каждая преследует потаенные цели. Школьницы сталкиваются с рядом испытаний в дикой природе, но им все же удается выбраться. Кажется, все позади — но спустя двадцать пять лет одна из них решит напомнить остальным, какие тайны все они похоронили в зимних лесах...
Что на самом деле произошло после катастрофы и какой ценой школьницы сумели выжить? Пробирающий до мурашек сериал «Шершни», 1 сезон, смотреть онлайн вы можете в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Шершни 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДМРежиссёр
Дипа
Мехта
- Актриса
Мелани
Лински
- ТСАктриса
Тони
Сайпресс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- СХАктриса
Сэмми
Ханратти
- СКАктёр
Стивен
Крюгер
- УКАктёр
Уоррен
Коул
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ЛХАктриса
Лив
Хьюсон
- БНСценарист
Барт
Никерсон
- РМСценарист
Рич
Монахэн
- БНПродюсер
Барт
Никерсон
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- КММонтажёр
Киндра
Марра
- Оператор
Тревор
Форрест
- ФДОператор
Франсуа
Дажене
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен