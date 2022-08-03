Шершни. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Шершни
1-й сезон
8-я серия
8.42021, Yellowjackets
Ужасы, Драма18+
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Шершни (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История о выживании любой ценой с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и звездой сериала «Сладкая горечь» Эллой Пернелл. Женская команда по футболу терпит крушение на самолете в дикой местности. Выжившие постепенно разбиваются на жестокие кланы, для которых нет никаких моральных рамок.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шершни»