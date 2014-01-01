Холод в июле (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ричард Дэйн, тихий и безобидный мужчина, случайно застрелил забравшегося в его дом грабителя. Полиция опознала в убитом давно находящегося в розыске преступника, труп забрали и быстро похоронили. Однако вскоре появляется отец погибшего, Бен Рассел, живущий по принципу «око за око». И теперь Д�эйну приходится защищать себя и своего ребенка. А вскоре в полицейском участке на доске с фотографиями разыскиваемых преступников он видит знакомую фамилию Рассел, но абсолютно незнакомое лицо. Полицейские подставили его или произошла трагическая ошибка? Вместе с Беном и его другом, частным детективом Джимом, он начинает нешуточное сражение за торжество справедливости.



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