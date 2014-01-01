Холод в июле
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Холод в июле

Холод в июле (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, Cold in July
Триллеры, Криминал105 мин18+

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Сюжет

Ричард Дэйн, тихий и безобидный мужчина, случайно застрелил забравшегося в его дом грабителя. Полиция опознала в убитом давно находящегося в розыске преступника, труп забрали и быстро похоронили. Однако вскоре появляется отец погибшего, Бен Рассел, живущий по принципу «око за око». И теперь Дэйну приходится защищать себя и своего ребенка. А вскоре в полицейском участке на доске с фотографиями разыскиваемых преступников он видит знакомую фамилию Рассел, но абсолютно незнакомое лицо. Полицейские подставили его или произошла трагическая ошибка? Вместе с Беном и его другом, частным детективом Джимом, он начинает нешуточное сражение за торжество справедливости.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холод в июле»

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