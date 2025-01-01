Ритуал
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Ритуал

Ритуал (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Ritual
Ужасы18+

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О фильме

Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.

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Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ритуал»