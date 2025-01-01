Ри�туал (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Ritual
Ужасы18+
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О фильме
Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.
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Рейтинг
4.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
Миделл
- РМАктёр
Ричи
Монтгомери
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- ЭНАктёр
Энрико
Натале
- ПХАктриса
Патриша
Хитон
- Актёр
Аль
Пачино
- ЭФАктриса
Эбигейл
Ф. Коуэн
- Актёр
Дэн
Стивенс
- МУАктриса
Медоу
Уильямс
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ДМСценарист
Дэвид
Миделл
- ЭНСценарист
Энрико
Натале
- РКПродюсер
Росс
Каган Маркс
- МУПродюсер
Митчелл
Уэлш
- ЭНПродюсер
Энрико
Натале
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- ЭНМонтажёр
Энрико
Натале
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе
- ДЛКомпозитор
Джейсон
Лазарус