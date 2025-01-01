Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.



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