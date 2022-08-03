Замерзшие (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АГРежиссёр
Адам
Грин
- ЭБАктриса
Эмма
Белл
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- ЭААктёр
Эд
Акерман
- РВАктриса
Райли
Вандербилт
- КХАктёр
Кэйн
Ходдер
- АДАктёр
Адам
Джонсон
- КЙАктёр
Крис
Йорк
- ПМАктёр
Педер
Мелхёз
- УБАктёр
Уилл
Бэррэтт
- АГСценарист
Адам
Грин
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- КНПродюсер
Кори
Нил
- МХПродюсер
Майкл
Хоган
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДЗАктёр дубляжа
Дмитрий
Завадский
- БНХудожница
Барбара
Нельсон
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- УБОператор
Уилл
Бэррэтт
- ЭГКомпозитор
Энди
Гарфилд