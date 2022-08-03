Замерзшие
Wink
Фильмы
Замерзшие
8.22010, Frozen
Ужасы, Драма89 мин18+

Замерзшие (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Три молодых человека — сноубордисты и лыжник застревают на подъемнике, и веселый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замерзшие»