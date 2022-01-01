Булгаков. Этот мир - мой! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект с участием Эдварда Радзинского о карьере Михаила Булгакова в качестве писателя-драматурга. Уникальный авторский почерк автора «Мастера и Маргариты» прослеживается и в его работах для театральной сцены. Его пьесы не теряют своей популярности и по сей день, в том числе и за рубежом, но что же такое «театр Булгакова»? Авторы фильма, позаимствовавшего свое название из незаконченного «Театрального романа», обратились к мемуарам и воспоминаниям писателя, которые должны пролить свет на его уникальный подход к творчеству и влияние на мировую драматургию. Все это — в уникальном стиле театральной постановки.



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