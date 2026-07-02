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Wink
Светлана Астрецова
Светлана Астрецова
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Карьера
Режиссёр, Актриса, Сценарист, Продюсер, Монтажёр, Оператор
Дата рождения
16 октября 1990 г.
(35 лет)
Фильмография
Все
Режиссёр
Актриса
Сценарист
Продюсер
Монтажёр
Оператор
Режиссёр
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин
Актриса
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин
Сценарист
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин
Продюсер
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин
Монтажёр
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин
Оператор
8.8
Булгаков. Этот мир - мой!
2022
, 65 мин