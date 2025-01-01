Леша из Лавры. Погребающий странных (фильм, 2025) смотреть онлайн

История об иеродиаконе Алексии, который прославился тем, что хоронил бездомных и помогал всем, кому только мог. Документальный проект «Лёша из Лавры. Погребающий странных» — фильм о том, как может выглядеть современная добродетель.



Иеродьякона Алексия знали не только в Троице-Сергиевой лавре, но и за ее пределами. Однажды он поразил сотрудников морга на улице Кирова, предложив захоронить 30 тел бездомных людей, которые были никому не нужны. С тех пор это стало его основным занятием, а на Благовещенском кладбище даже появились «Лёшкины ряды» — место, где он погребал усопших, до которых никому не было дела. Вести о нем разлетелись далеко, и у Алексия никогда не было недостатка в делах. Режиссер Джемма Мнацян и священник Павел Островский при помощи редких материалов с Алексием и рассказов знакомых с ним людей восстанавливают историю жизни этого удивительного человека, хранившего в себе свет добра.



Познакомиться с его подвигами поможет документальный фильм «Лёша из Лавры. Погребающий странных».



