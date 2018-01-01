Wink
Леша из Лавры. Погребающий странных
Актёры и съёмочная группа фильма «Леша из Лавры. Погребающий странных»

Актёры и съёмочная группа фильма «Леша из Лавры. Погребающий странных»

Режиссёры

Джемма Мнацян

Режиссёр

Сценаристы

Павел Островский

Сценарист
Джемма Мнацян

Сценарист

Продюсеры

Джемма Мнацян

Продюсер
Павел Островский

Продюсер

Операторы

Екатерина Денисова

Оператор

Композиторы

Даниил Куликовский

Композитор