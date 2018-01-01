Зеркало
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Зеркало

Зеркало (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.82018, Looking Glass
Триллеры99 мин18+

Сюжет

Молодая пара покупает отель, в котором происходит таинственное убийство. Детективный триллер от режиссера «Ганнибала». В главной роли — Николас Кейдж.

Из-за несчастного случая, произошедшего с маленьким ребенком, Рэй и его жена решают начать новую жизнь и переезжают из города в пустыню, где они приобретают небольшую гостиницу. Но их мечты о спокойной и размеренной жизни рушатся, когда супруги обнаруживают загадочное двойное зеркало в одном из номеров. Таинственная находка позволяет видеть все, что происходит в другой комнате. Вскоре после этого исчезает одна из гостей, и подозрения в ее пропаже падают на Рэя. Теперь мужчине предстоит разобраться в том, что случилось, и найти настоящего виновника этого преступления.

Оставайтесь с нами, чтобы вместе с Рэем раскрыть тайну загадочного отеля. Фильм «Зеркало» онлайн в хорошем качестве можно смотреть на нашем видеосервисе прямо сейчас!

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb