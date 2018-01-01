Зеркало (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодая пара покупает отель, в котором происходит таинственное убийство. Детективный триллер от режиссера «Ганнибала». В главной роли — Николас Кейдж.
Из-за несчастного случая, произошедшего с маленьким ребенком, Рэй и его жена решают начать новую жизнь и переезжают из го�рода в пустыню, где они приобретают небольшую гостиницу. Но их мечты о спокойной и размеренной жизни рушатся, когда супруги обнаруживают загадочное двойное зеркало в одном из номеров. Таинственная находка позволяет видеть все, что происходит в другой комнате. Вскоре после этого исчезает одна из гостей, и подозрения в ее пропаже падают на Рэя. Теперь мужчине предстоит разобраться в том, что случилось, и найти настоящего виновника этого преступления.
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Информация
Рейтинг
- ТХРежиссёр
Тим
Хантер
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Робин
Танни
- Актёр
Марк
Блукас
- Актёр
Эрни
Лайвли
- ЖГАктриса
Жак
Грэй
- КАктриса
Конуэй
- ББАктёр
Билл
Болендер
- БДАктёр
Барри
Джей Минофф
- ДКАктёр
Джейсон
К. Уиксом
- КХАктриса
Кимми
Хименес
- ДРСценарист
Джерри
Рэпп
- Продюсер
Брэкстон
Поуп
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Вульф
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- МАКомпозитор
Марк
Адлер
- КГКомпозитор
Кристин
Гундред