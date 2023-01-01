Биография

Робин Танни — американская актриса. Обладательница Кубка Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском международном кинофестивале и приза Бостонского кинофестиваля. Номинировалась на премию Blockbuster Entertainment Award как лучшая актриса в фильме жанра экшн. Получила премию People’s Choice Awards как лучшая телеактриса. Родилась в Чикаго 19 июня 1972 года. Училась в Чикагской академии искусств. Начала сниматься после переезда в Лос-Анджелес, когда ей было 18 лет. Началом актерской карьеры Робин Танни стала небольшая роль в телесериале «CBS Особенные школьные каникулы», затем последовали съемки в сериалах «Жизнь продолжается», «Как в кино», «Закон и порядок». Робин добилась успеха в роли Сары Бейли в фантастическом фильме ужасов «Колдовство» 1996 года, который стал одним из лидеров проката. В 1997 году она снялась в независимом фильме «Ниагара, Ниагара», а в 1999 году — в сверхъестественном боевике «Конец света» с Арнольдом Шварценеггером. Появилась в пилотном эпизоде медицинского драматического сериала «Доктор Хаус» в роли воспитательницы детского сада, сыграла Веронику Донован в первом сезоне сериала «Побег из тюрьмы». В 2008 году она начала одну из своих самых продолжительных и известных ролей в телесериале «Менталист». В 2018 году сыграла главную роль в триллере «Зазеркалье» вместе с Николасом Кейджем, а в 2019 году снялась в юридическом драматическом сериале «Правосудие». Всего в фильмографии 84 сериала и фильма.