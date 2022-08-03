Итальянские каникулы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Итальянские каникулы
8.32020, Odio l'estate
Комедия105 мин18+
Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест.

Италия
Комедия
Full HD
105 мин / 01:45

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb