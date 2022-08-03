Напугай меня
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Напугай меня

Напугай меня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

5.92020, Scare Me
Комедия99 мин18+

О фильме

В надежде начать жизнь с чистого листа Фред приезжает в загородный дом, чтобы вдали от суеты написать свою первую книгу. Вскоре начинающий писатель знакомится с соседкой по имени Фанни, которая уже известна в литературном мире благодаря хоррор-роману «Венера». На следующий день герои остаются без электричества и решают скоротать время, рассказывая друг другу страшилки. Что из этого выйдет?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb