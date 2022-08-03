Напугай меня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
5.92020, Scare Me
Комедия99 мин18+
О фильме
В надежде начать жизнь с чистого листа Фред приезжает в загородный дом, чтобы вдали от суеты написать свою первую книгу. Вскоре начинающий писатель знакомится с соседкой по имени Фанни, которая уже известна в литературном мире благодаря хоррор-роману «Венера». На следующий день герои остаются без электричества и решают скоротать время, рассказывая друг другу страшилки. Что из этого выйдет?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДРРежиссёр
Джош
Рубен
- ДРАктёр
Джош
Рубен
- АКАктриса
Ая
Кэш
- КРАктёр
Крис
Редд
- РДАктриса
Ребекка
Дрисдейл
- ЛСАктриса
Лорен
Сишковски
- ДРСценарист
Джош
Рубен
- АБПродюсер
Алекс
Бах
- ИДПродюсер
Имон
Дауни
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ШДХудожник
Шон
Дермонд
- ФЭКомпозитор
Фил
Эрнандез
- КМКомпозитор
Крис
Максвелл