В надежде начать жизнь с чистого листа Фред приезжает в загородный дом, чтобы вдали от суеты написать свою первую книгу. Вскоре начинающий писатель знакомится с соседкой по имени Фанни, которая уже известна в литературном мире благодаря хоррор-роману «Венера». На следующий день герои остаются без электричества и решают скоротать время, рассказывая друг другу страшилки. Что из этого выйдет?

