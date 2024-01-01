Малышка Джо (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Новое задание девушки-коллектора оказывается таинственным образом связано со смертью ее отца. «Малышка Джо» (2024) — криминальный боевик с участием Рона Перлмана и Харви Кейтеля.
Девушка Джо работает коллектором в агентстве частного детектива и всегда четко выполняет поставленные задачи. Но вот однажды новая клиентка по имени Хизер Стэнтон просит встретиться с Джо лично. Она просит разобраться со Стюартом Уэнделлом, который украл 10 миллионов долларов у компании ее отца в результате нечестной сделки с недвижимостью. Однако вскоре Джо понимает, что Уэнделла убили, а ее расследование привлекает внимание ФБР. Тем не менее Джо не может отказаться от дела, ведь оно каким-то образом связано с загадочной смертью ее отца.
С чем ей предстоит столкнуться в погоне за правдой, расскажет боевик «Малышка Джо». Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- СБРежиссёр
Стивен
Брэнд
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- КХАктриса
Келли
Ху
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- КЧАктёр
Кеннет
Чои
- Актёр
Корин
Немек
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- ДДАктёр
Джозеф
Д. Рейтман
- ДЛАктёр
Дэвид
Липпер
- СГАктриса
Сильвия
Грэйс Крим
- ДХАктриса
Джессика
Харткок
- ДСАктёр
Джордан
Сэллоум
- СБПродюсер
Стивен
Брэнд
- СЭПродюсер
Стивен
Эндельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Липпер
- ИБПродюсер
Изабелла
Блейк Томас
- ДБПродюсер
Джордж
Берт
- МОПродюсер
Мэтт
О’Нилл
- КТПродюсер
Кипп
Трайббл
- СЛХудожник
Стивен
Лэни
- КРМонтажёр
Кристофер
Робин Белл
- ДБОператор
Джордж
Берт