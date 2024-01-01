Малышка Джо (фильм, 2024) смотреть онлайн

Новое задание девушки-коллектора оказывается таинственным образом связано со смертью ее отца. «Малышка Джо» (2024) — криминальный боевик с участием Рона Перлмана и Харви Кейтеля.



Девушка Джо работает коллектором в агентстве частного детектива и всегда четко выполняет поставленные задачи. Но вот однажды новая клиентка по имени Хизер Стэнтон просит встретиться с Джо лично. Она просит разобраться со Стюартом Уэнделлом, который украл 10 миллионов долларов у компании ее отца в результате нечестной сделки с недвижимостью. Однако вскоре Джо понимает, что Уэнделла убили, а ее расследование привлекает внимание ФБР. Тем не менее Джо не может отказаться от дела, ведь оно каким-то образом связано с загадочной смертью ее отца.



С чем ей предстоит столкнуться в погоне за правдой, расскажет боевик «Малышка Джо». Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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