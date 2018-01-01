Три лица (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео, в котором молодая девушка обвиняет звезду в том, что та игнорирует ее многочисленные просьбы о помощи. Семья запрещает юной актрисе учиться в Тегеранском теа�тральном университете, из-за чего она решает покончить с собой. Видео обрывается, и дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревушку, чтобы выяснить, что произошло.



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