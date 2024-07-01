Один пропущенный звонок (фильм, 2003) смотреть онлайн

Молодым людям приходят сообщения на телефоны. Прослушав их, они загадочным образом погибают. «Один пропущенный звонок» — фильм японца Такаси Миике, признанного режиссера хорроров и автора культовой «Кинопробы».



Они не взяли трубку, когда звонил телефон. Позднее, включив аудиосообщения, они необъяснимым образом услышали свои собственные голоса, которые говорили им странные жуткие вещи. Так они стали жертвами пугающего плана убийцы и погибли вскоре после воспроизведения загадочных сообщений. Лишь Юми повезло избежать этой участи. Объединившись с Хироси, раньше работавшим в полиции, она пытается понять, кто стоит за этими мистическими смертями и как ей самой не попасть в его ловушку. Юми удается выяснить, что на телефонах погибших есть исходящие на один и тот же номер — некто совершил эти звонки уже после их смерти.



Загадок не становится меньше, и, возможно, ответы на них повергнут героев в еще больший трепет. Расследовать серию этих убийств вы сможете, если будете смотреть «Один пропущенный звонок», фильм 2008 года, онлайн на видеосервисе Wink.

