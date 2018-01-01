Супергерои (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Rise of the Superheroes
Документальные112 мин12+
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Сюжет
Документальный фильм посвящен истории создания популярных кинокомиксов. Художники, редакторы, журналисты и самые настоящие гики вдохновенно и компетентно рассказывают о первых шагах Супермена к зрителю, тернистом пути Людей Икс, взлeтах и падениях Бэтмена и истоках конкуренции Marvel и DC.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb