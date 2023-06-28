Актриса (фильм, 2022) смотреть онлайн

Психологическая драма о женщине, которая пытается вернуть интерес мужа с помощью омоложения, с Жюли Гайе в главной роли. 50-летняя актриса Анна страдает от ограничений, которые появляются в профессии в ее возрасте. Женщине приходится пробавляться небольшими киноролями, потому что в любимом театре ей вообще ничего не предлагают. Вдобавок муж Анны, театральный режиссер Антуан, совершенно к ней охладел и увлекся молодой критикессой Дельфин. Справиться с унынием актрисе помогает китайская целительница, которая назначает ей успокоительные капли. Однажды превысив дозу, Анна обнаруживает магическую побочку – способность принимать облик другого человека. В следующий раз женщина злоупотребляет зельем сознательно, чтобы превратиться в Дельфин и вернуть любовь Антуана. К чему Анну приведут эти игры?

