Актриса (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Психологическая драма о женщине, которая пытается вернуть интерес мужа с помощью омоложения, с Жюли Гайе в главной роли. 50-летняя актриса Анна страдает от ограничений, которые появляются в профессии в ее возрасте. Женщине приходится пробавляться небольшими киноролями, потому что в любимом театре ей вообще ничего не предлагают. Вдобавок муж Анны, театральный режиссер Антуан, совершенно к ней охладел и увлекся молодой критикессой Дельфин. Справиться с унынием актрисе помогает китайская целительница, которая назначает ей успокоительные капли. Однажды превысив дозу, Анна обнаруживает магическую побочку – способность принимать облик другого человека. В следующий раз женщина злоупотребляет зельем сознательно, чтобы превратиться в Дельфин и вернуть любовь Антуана. К чему Анну приведут эти игры?
- СБРежиссёр
Себастьен
Байи
- ЖГАктриса
Жюли
Гайе
- Актёр
Бенжамин
Бьоле
- АБАктриса
Агат
Боницер
- ДААктриса
Дженни
Арасс
- КБАктриса
Клара
Бальмен
- АБАктриса
Ава
Байа
- ЛБАктриса
Лизе
Беллинк
- КБАктриса
Кармен
Бурден
- ЖШАктёр
Жюльен
Шеминад
- ЖКАктёр
Жюльен
Колле
- СБСценарист
Себастьен
Байи
- АРПродюсер
Антуан
Ру
- ЛГПродюсер
Людовик
Генри
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АБМонтажёр
Ариан
Букерш
- ЛЛКомпозитор
Лоран
Левек